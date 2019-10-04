القوات الجوية الهندية تعترف بإسقاط إحدى طائراته عن طريق الخطأ
آخر تحديث GMT21:16:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

القوات الجوية الهندية تعترف بإسقاط إحدى طائراته عن طريق الخطأ

العرب اليوم -

العرب اليوم - القوات الجوية الهندية تعترف بإسقاط إحدى طائراته عن طريق الخطأ

القوات الجوية الهندية
باكستان- العرب اليوم

قال القوات الجوية الهندية، الجمعة، إنها أسقطت بالخطأ مروحية تتبع لها فيما كانت منخرطة في مواجهة مع مقاتلات باكستانية في الشطر الهندي من إقليم كشمير في شهر فبراير. ونقلت "الأسوشيتد برس" عن قائد سلاح الجو الهندي، راكيش سينغ بهادوريا قوله، إن القوات الجوية تتخذ إجراءات عقابية ضد ضابطين

، بعد أن أكملت القوات تحقيقها في الحادث. وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء، أن صاروخ (أرض جو) أسقط طائرة من طراز (إم آي-17) في كشمير في 27 فبراير الماضي.

وقالت الهند وقتها إن طائراتها المقاتلة أصابت معسكرا للمتشددين على قمة تل حرجية كثيفة في بالاكوت داخل باكستان. وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين إسلام أباد ونيودلهي يوم 27 فبراير الماضي، حيث أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، فيما قالت باكستان إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين عبرتا المجال الجوي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية راجيش كومار

في مؤتمر صحفي أن الطائرة الباكستانية استُهدفت أثناء مشاركتها في عملية "لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي. وأضاف "رصدت قوات برية الطائرة الباكستانية أثناء سقوطها من الجو في الجانب الباكستاني. وفي هذا الاشتباك، خسرنا للأسف طائرة (ميغ-21)، فقد الطيار، وقالت باكستان إنها تعتقله". وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أنه "أسقط"

طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني سقطت إحداهما في كشمير الهندية والأخرى في كشمير الباكستانية. وأغلقت باكستان مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط الطائرتين. وقالت هيئة الطيران على تويتر: "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر"، وأوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات الجوية الهندية تعترف بإسقاط إحدى طائراته عن طريق الخطأ القوات الجوية الهندية تعترف بإسقاط إحدى طائراته عن طريق الخطأ



أخبار ذات صلة

GMT 18:54 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مصادر أمنية وطبية لرويترز: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق الى 44 شهيدا
العرب اليوم - مصادر أمنية وطبية لرويترز: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق الى 44 شهيدا

GMT 18:42 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مظاهرات جديدة رفضًا للانتخابات الرئاسية في الجزائر
العرب اليوم - مظاهرات جديدة رفضًا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

GMT 18:38 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

البيت الأبيض يعد رسالة اعتراضية على بدء التحقيق في عزل ترامب
العرب اليوم - البيت الأبيض يعد رسالة اعتراضية على بدء التحقيق في عزل ترامب

GMT 16:36 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

قوات الأمن العراقية يطلق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين في ساحة الجملة العصبية وسط بغداد
العرب اليوم - قوات الأمن العراقية يطلق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين في ساحة الجملة العصبية وسط بغداد

GMT 14:14 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

جونسون يوافق على تأجيل انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق
العرب اليوم - جونسون يوافق على تأجيل انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

وصل أسفل حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عالي

الفستان القميص بأسلوب ميغان ماركل لإطلالات أكثر نحافة

لندن ـ العرب اليوم

بعد الحمل والولادة اكتسبت ميغان ماركل Meghan Markle بعض الوزن الزائد ونتيجة ذلك أصبحنا نراها تختار تصاميم أزياء تخفي هذا الوزن ولاسيما عند ناحية البطن، وقد لاحظنا بشكل أساسي أنها كانت ميالة لاعتماد موديلات الفساتين ذات قصة القميص shirt dress الرائجة جداً هذا الموسم والتي تساعد وبشكل كبير على اخفاء عيوب الجسم. وقد شاهدنا هذه الفساتين على مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية كما أن ميغان ماركل Meghan Markle اعتمدتها وبكثرة في مختلف إطلالاتها خلال جولتها مؤخراً في أفريقيا وقد شاهدناها مرة في فستان بقصة القميص باللون الأزرق نسقته بأسلوبين مختلفين الأول مع حذاء مريح بكعب من القش والثاني مع حذاء رسمي كعب عالي. كما شاهدناها وقد تألقت في فستان أبيض بقصة القميص طوله وصل أسفل حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عالي باللون البيج وأقراط مرصعة بحجر أحمر....المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:23 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مجموعة "بالنسياغا" لموسم ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في فرنسا
العرب اليوم - مجموعة "بالنسياغا" لموسم ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في فرنسا

GMT 03:43 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل المناطق للتخييم في سريلانكا من بينها حديقة يالا
العرب اليوم - أجمل المناطق للتخييم في سريلانكا من بينها حديقة يالا

GMT 03:14 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

أحدث مجموعات جورج جنسن تضع لمسة ملكية على طاولتك
العرب اليوم - أحدث مجموعات جورج جنسن تضع لمسة ملكية على طاولتك

GMT 02:58 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

دونالد ترامب يتحدى الديمقراطيين ويطالب بكين بالتحقيق بـ"فساد" جو بايدن
العرب اليوم - دونالد ترامب يتحدى الديمقراطيين ويطالب بكين بالتحقيق بـ"فساد" جو بايدن

GMT 01:04 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

هيا الشعيبي تنتقد مهاجمي برنامج مقالب رامز جلال
العرب اليوم - هيا الشعيبي تنتقد مهاجمي برنامج مقالب رامز جلال

GMT 03:07 2019 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر

زارا" تشيد بالمصنوعات اليدوية المحلية والأقمشة في "دبي مول"
العرب اليوم - زارا" تشيد بالمصنوعات اليدوية المحلية والأقمشة في "دبي مول"

GMT 02:33 2019 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر

معالم سياحية لا يستطيع الزمان تخطيها في روما
العرب اليوم - معالم سياحية لا يستطيع الزمان تخطيها في روما

GMT 02:22 2019 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر

6 مميزات للباركيه من بينها يؤمن الأفراد في حال سقوطهم
العرب اليوم - 6 مميزات للباركيه من بينها يؤمن الأفراد في حال سقوطهم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:48 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا
العرب اليوم - ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 08:30 2019 الأربعاء ,17 تموز / يوليو

وزير الثقافة السعودي يتعهد بموسم مُميَّز للمهرجان الوطني للتراث والثقافة
العرب اليوم - وزير الثقافة السعودي يتعهد بموسم مُميَّز للمهرجان الوطني للتراث والثقافة

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 12:52 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تفاصيل جديدة في حادث مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس
العرب اليوم - تفاصيل جديدة في حادث مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس

GMT 01:04 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الصورة الأولى لـ"ويزو" وزوجها في شهر العسل
العرب اليوم - الصورة الأولى لـ"ويزو" وزوجها في شهر العسل

GMT 00:42 2015 الخميس ,02 إبريل / نيسان

تقرير يستعرض اللاعبين البرازيليين الذين انضموا لـ"ريال مدريد"
العرب اليوم - تقرير يستعرض اللاعبين البرازيليين الذين انضموا لـ"ريال مدريد"

GMT 07:34 2015 الجمعة ,13 شباط / فبراير

أمير نجران يدشن عمل دوريات طريق شرورة الرياض
العرب اليوم - أمير نجران يدشن عمل دوريات طريق شرورة الرياض

GMT 09:35 2013 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر

خلايا الإنسان لها ذاكرة وخصائص نفسية
العرب اليوم - خلايا الإنسان لها ذاكرة وخصائص نفسية

GMT 19:39 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على حقيقة قرار إلغاء "نظام الكفيل" في السعودية
العرب اليوم - تعرّف على حقيقة قرار إلغاء "نظام الكفيل" في السعودية

GMT 04:36 2016 السبت ,23 تموز / يوليو

ضحى حسين تُصمم مجموعة من الكاسات لتقديم "شربات العروسين"
العرب اليوم - ضحى حسين تُصمم مجموعة من الكاسات لتقديم "شربات العروسين"

GMT 09:00 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

زواج الأسدين مروان ولولا داخل حديقة الحيوانات في الجيزة
العرب اليوم - زواج الأسدين مروان ولولا داخل حديقة الحيوانات في الجيزة

GMT 23:17 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

تعرف على آخر منشور للصحفي ياسر مرتجي قبل استشهاده
العرب اليوم - تعرف على آخر منشور للصحفي ياسر مرتجي قبل استشهاده

GMT 01:41 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

أرقي قفاطين نجمات العرب بتوقيع المغربية سلمى بن  عمر
العرب اليوم - أرقي قفاطين نجمات العرب بتوقيع المغربية سلمى بن  عمر

GMT 11:49 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك
العرب اليوم - من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك

GMT 17:06 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

جرائم الكيان المعنوي للحاسب الآلي
العرب اليوم - جرائم الكيان المعنوي للحاسب الآلي

GMT 22:13 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

تعرف على مزايا وعيوب رينو سانديرو ستيب واي ٢٠١٨
العرب اليوم - تعرف على مزايا وعيوب رينو سانديرو ستيب واي ٢٠١٨

GMT 12:29 2015 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

الاتحاد الإماراتي يعلن أسماء حكام مباراة نهائي رئيس الدولة
العرب اليوم - الاتحاد الإماراتي يعلن أسماء حكام مباراة نهائي رئيس الدولة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab