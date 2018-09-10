الحوثيون يعلنون اطلاق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في ظهران الجنوب بعسير

تمكنت القوات الحكومية، بدعم من قوات التحالف العربي المشتركة، اليوم الاثنين، من تنفيذ عملية التفاف جديدة، وأحرزت تقدما جديدا باتجاه منطقة كيلو 16، بمحافظة الحديدة، "غربي اليمن"، واستعادت السيطرة على مواقع تتحصن فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.