طهران ترحب بـتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاهها
آخر تحديث GMT02:36:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

طهران ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة العربية السعودية تجاهها

العرب اليوم -

العرب اليوم - طهران ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة العربية السعودية تجاهها

طهران ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة العربية
طهران - العرب اليوم

أعلنت إيران، تعليقا على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حولها، أنها ترحب بـ"تغيير لهجة" المملكة تجاهها.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طهران ترحب بـتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاهها طهران ترحب بـتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاهها



أخبار ذات صلة

GMT 21:50 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية

GMT 20:37 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الفلسطيني لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة يؤكد لا انتخابات دون القدس
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة يؤكد لا انتخابات دون القدس

GMT 18:41 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الفلسطيني يعلن "الاتحاد الأوروبي أبلغنا أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس"
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني يعلن "الاتحاد الأوروبي أبلغنا أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس"

GMT 09:48 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

عون يؤكدأن لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما والسعودية ودول الخليج بشكل خاص
العرب اليوم - عون يؤكدأن لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما والسعودية ودول الخليج بشكل خاص

GMT 20:23 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج"
العرب اليوم - الجيش الأميركي يعلن" سفينة حربية أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:52 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

10 نصائح في الموضة من ليدي فوزاز لتستمتعي بعطلتك
العرب اليوم - 10 نصائح في الموضة من ليدي فوزاز لتستمتعي بعطلتك

GMT 17:38 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة أشبه بالطيران في السماءشفاف معلق في العالم
العرب اليوم - لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة أشبه بالطيران في السماءشفاف معلق في العالم

GMT 08:09 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

الخيامية نمط يحول المنازل العربية لأجواء الخيم الرمضانية
العرب اليوم - الخيامية نمط يحول المنازل العربية لأجواء الخيم الرمضانية

GMT 02:33 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

أربعة إجراءات حددت نهج بايدن في اليمن خلال مائة يوم
العرب اليوم - أربعة إجراءات حددت نهج بايدن في اليمن خلال مائة يوم

GMT 13:04 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

رحيل الأديب والصحفي السوري نصر الدين البحرة
العرب اليوم - رحيل الأديب والصحفي السوري نصر الدين البحرة

GMT 06:58 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

السروال الكتان بالألوان الزاهية نجم الموضة في صيف 2021
العرب اليوم - السروال الكتان بالألوان الزاهية نجم الموضة في صيف 2021

GMT 22:03 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

أشهر الأماكن السياحية في سيبينيك التي أصبحت وجهة جذابة على البحر الأدرياتيكي
العرب اليوم - أشهر الأماكن السياحية في سيبينيك التي أصبحت وجهة جذابة على البحر الأدرياتيكي

GMT 10:31 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

ديكورات أسقف جبس بسيطة لإضفاء الفخامة على المنزل
العرب اليوم - ديكورات أسقف جبس بسيطة لإضفاء الفخامة على المنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:47 2021 الجمعة ,09 إبريل / نيسان

1.2 مليار دولار قروضا من "النقد العربي" لمواجهة كورونا
العرب اليوم - 1.2 مليار دولار قروضا من "النقد العربي" لمواجهة كورونا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 08:42 2021 الإثنين ,19 إبريل / نيسان

سفن سياحية تتحدى فيروس كورونا و "كوستا" تعود إلى البحر
العرب اليوم - سفن سياحية تتحدى فيروس كورونا و "كوستا" تعود إلى البحر

GMT 20:06 2021 الثلاثاء ,20 إبريل / نيسان

الهاكرز يهددون مستقبل مستخدمي فيسبوك
العرب اليوم - الهاكرز يهددون مستقبل مستخدمي فيسبوك

GMT 06:30 2021 الإثنين ,19 إبريل / نيسان

ارتفاع رأس المال السوقى لتطبيق Clubhouse إلى 4 مليارات دولار
العرب اليوم - ارتفاع رأس المال السوقى لتطبيق Clubhouse إلى 4 مليارات دولار

GMT 21:22 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

البنك الدولي يعلن أن ديون بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضخم
العرب اليوم - البنك الدولي يعلن أن ديون بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضخم

GMT 07:27 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

جيب تطلق الموديل الجديد من أيقونتها Compass
العرب اليوم - جيب تطلق الموديل الجديد من أيقونتها Compass

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 08:34 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة
العرب اليوم - السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

GMT 03:54 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

أبل تطرح الجيل السادس من Apple TV
العرب اليوم - أبل تطرح الجيل السادس من Apple TV

GMT 18:41 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

موعد ظهور القمر العملاق في سماء السعودية
العرب اليوم - موعد ظهور القمر العملاق في سماء السعودية

GMT 15:57 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

قائمة أقوى السيارات الرياضية الهجينة بالأسواق
العرب اليوم - قائمة أقوى السيارات الرياضية الهجينة بالأسواق

GMT 16:02 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

تعرف علي أقوى 10 سيارات أنتجتها "نيسان" في تاريخها
العرب اليوم - تعرف علي أقوى 10 سيارات أنتجتها "نيسان" في تاريخها

GMT 02:23 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

الصين تكشف عن صورة فوتوغرافية لدرون ثقيل يشبه "الصياد" الروسي
العرب اليوم - الصين تكشف عن صورة فوتوغرافية لدرون ثقيل يشبه "الصياد" الروسي

GMT 08:08 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان

سكودا تكشف سعر أيقونتها الكهربائية "Enyaq iV"
العرب اليوم - سكودا تكشف سعر أيقونتها الكهربائية "Enyaq iV"

GMT 13:47 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات

GMT 14:34 2021 الإثنين ,19 إبريل / نيسان

كلب بوليسي "آلي" يكافح المخدرات مع الشرطة الهولندية
العرب اليوم - كلب بوليسي "آلي" يكافح المخدرات مع الشرطة الهولندية

GMT 07:14 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ريبيكا بنديك توضح حقيقة التنبؤ بالزلازل في العام المقبل
العرب اليوم - ريبيكا بنديك توضح حقيقة التنبؤ بالزلازل في العام المقبل
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab