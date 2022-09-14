3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار في صالة للأفراح في لبنان
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3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار في صالة للأفراح في لبنان

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العرب اليوم - 3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار في صالة للأفراح في لبنان

3 قتلى من عائلة واحدة في لبنان
بيروت - العرب اليوم

قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بعد تطور إشكال فردي في صالة للأفراح في لبنان إلى عراك واشتباك بالأيدي، أعقبه إطلاق للنار. وحسب المعلومات فإن إطلاق النار الذي وقع في صالة للأفراح في خراج بلدة قبعيت العكارية، شمالي البلاد، أدى إلى مقتل صاحب الصالة ونجله وزوجته، فيما نجله الثاني بحالة حرجة.  وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى الحبتور للمعالجة، فيما يسود توتّر كبير في البلدة. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية، في حين تُبذَل المساعي مع فعاليات المنطقة لتهدئة الوضع وإعادة الهدوء.

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3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار في صالة للأفراح في لبنان 3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار في صالة للأفراح في لبنان



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