وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن تطور كبير في الخليج

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن اتفاق التطبيع المبرم مؤخرا بين إسرائيل والإمارات يثبت أن المنطقة تتغير بسرعة، مشيرا إلى دور إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الأمر ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بومبيو ذكره، في كلمة صحفية ألقاها أمس الأربعاء خلال رحلته في وسط أوروبا، أن قيادة ترامب أتاحت إقامة الروابط بين تل أبيب وأبوظبي، مضيفا أن إبرام "اتفاقية أبراهام" يمثل دليلا على ذلك

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى تسيير أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والإمارات مؤخرا، بالإضافة إلى أول رحلة بين إسرائيل والسودان تم تسييرها في أغسطس وكان بومبيو على متنها وشدد الوزير على أنه يحث جميع زملائه في كل محطة له على "الاتحاد ضد تهديدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنطقة".