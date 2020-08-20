الكاظمي من واشنطن يؤكد لن نسمح بالتدخل التركي في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لواشنطن، أن بغداد لن تسمح بالتدخل التركي في العراق وقال الكاظمي في تصريحات إعلامية اليوم الخميس: إن "الهجمات التركية ليست منفصلة ولا نسمح بأي تهديد"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد الماضي، أنها "تعاملت بالمثل مع تركيا ردًا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق.