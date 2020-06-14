بريطانيا تسجل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وشهدت بريطانيا في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المعدل بشكل ملموس قبل ذلك، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 55 حالة، وفي 9 يونيو 286، وفي 10 يونيو 245، وفي 11 يونيو 151، وفي 12 يونيو 202.

وتعتبر بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ292.950 حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بـ41.481 حالة.