أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 535 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 15 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 4001 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 268 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440حالة حتى اليوم، من أصل الـ 4001 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.