أفادت مراسلتنا بوقوع عدة إصابات بينها 3 خطيرة نتيجة عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أيبب وأشارت مراسلتنا، إلى أنه "حتى اللحظة هناك حديث عن إصابات فقط، بينها 3 صنفت على أنها خطيرة" من جهتها، أعلنت "نجمة داود"، أن العملية أسفرت عن "5 اصابات 1 خطير، 2 صعب، 2 متوسط" ونقلت المراسلة عن الشرطة الإسرائيلية، أنها "طلبت من السكان في تل أبيب الابلاغ هاتفيا عن أي تحرك مشبوه" وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلي، إلى أن "مطلق النار ما زال حرا، وأن هناك أكثر من نقطة اطلاق نار في المدينة".