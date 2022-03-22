التحالف العربي يُعلن إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جدة السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جدة.