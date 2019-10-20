وزارة التربية اللبنانية تدعو إلى تقدير الاوضاع واستئناف التدريس حين تسمح الظروف

وزارة التربية تعلن ندعو مديري المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الخاصة والرسمية الى تقدير الاوضاع المحيطة بمؤسساتهم واستئنانف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع