ممر سفر بين الإمارات وإسرائيل لا يلزم متلقي لقاحات كورونا بالحجر الصحي

قالت وكالة أنباء الإمارات، الأربعاء، إن السلطات باشرت مناقشات رسمية مع إسرائيل لإنشاء ممر سفر بين البلدين لا يلزم بالحجر الصحي كل من تلقى لقاحاً مضاداً لكورونا، بهدف تسهيل حركة السفر بينهما.

وأشارت الوكالة إلى أن اجتماعات تجرى بين وزارتي الخارجية في البلدين للتفاوض على بنود الاتفاق، على أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن بيان مشترك "إنشاء ممر للسفر بين الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين".