نفى عضو القيادة العامة في "قوات سوريا الديمقراطية" محمود برخودان هروب عناصر من تنظيم "داعش" إلى العراق أو إلى البادية السورية وأضاف محمود برخودان ردا على مراسلنا في شمال شرق سوريا خلال مؤتمر صحفي بالحسكة، أن 223 عنصرا من "داعش" قتلوا وصرح عضو القيادة العامة بأنه لا صحة للمعلومات التي تقول بوصول 200 عنصر من تنظيم "داعش" إلى هنا أو هناك.