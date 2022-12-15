الجزائر تُعلن القبض علي 3 إرهابيين فى عملية عسكرية نفذها الجيش بجنوبى البلاد

أعلنت الجزائر، اليوم /الخميس/ القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل الأفريقي؛ وذلك في عملية عسكرية نفذها الجيش بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن وحدات الجيش، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إثر عملية نوعية بولاية برج باجي مختار (جنوبي الجزائر)، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل.



وبحسب البيان، يتعلق الأمر بكل من: ميباركي الشيخ والملقب ب “الحسن”، سولي الحسن، الملقب “الدوسحاقي”، وبابا أحمد بحادة وهو مالي الجنسية.

وأفادت الوزارة أنه تم القبض، خلال هذه العملية أيضا، على ثلاث عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وأشار إلى أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الجزائري× تؤكد دوما على عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على القضاء على ظاهرة الإرهاب في البلاد".