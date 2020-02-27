بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح العلاقات الروسية الفلسطينية، وسبل تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء الذي عقد في موسكو اليوم تركيز الاهتمام على مواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية التي تتسم تقليديا بالطابع الودي، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول مشاكل الشرق الأوسط الملحة". وأشارت إلى أن "الجانب الروسي أكد مجددا تمسكه بمبدأ الدولتين، مشددا على عدم وجود أي بديل عن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية".

وأضافت: "تم التأكيد على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية استنادا للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية". وذكرت الخارجية أنه تم إجراء مشاورات مفصلة بين الضيف الفلسطيني، والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.