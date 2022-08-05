بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل
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بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل

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العرب اليوم - بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل

اسرائيل
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 بدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.

- إطلاق أكثر من 10 رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو إسرائيل.

- الصواريخ الفلسطينية تستهدف مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون.

- استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزة.

- صافرات الإنذار تدوي في نتيفوت

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بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل



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