قالت السلطات الأمريكية، إن شخصا كان يحاول الدخول إلى مدرسة ابتدائية في ألاباما يُعقد فيها برنامج صيفي، قُتل برصاص ضابط شرطة صباح اليوم الخميس وأخبر توني ريديك، مدير مدارس مدينة جادسدن تلفزيون "دبليو بي إم إيه"، إن رجلا ذهب إلى أبواب عدة في محاولة لدخول مدرسة "وولنت بارك" الابتدائية، حيث تجري البرامج الصيفية التي تديرها المدينة للأطفال، وعندما رأى المدير ما يحدث، قرر إغلاق المدرسة.