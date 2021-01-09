أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بمقتل 7 عناصر من قوات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري، وإصابة آخرين؛ جراء اشتباكات مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة (الشولا) ببادية دير الزور الغربية.

ووثق المرصد السوري - وفق بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم السبت، مقتل طفل جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي.

ووفقاً لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير 2020 وحتى اليوم، بلغ 415 شخصاً، بينهم 71 امرأة و129 طفلاً.