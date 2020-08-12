الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أن اتفاق الحدود البحرية يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط وإتاحة الفرصة للبلدين من أجل استغلال مواردهما الطبيعية