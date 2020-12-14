الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب
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الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب

وزارة الخارجية التركية
أنقرة _ العرب اليوم

الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب الخارجية التركية تقول إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب



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