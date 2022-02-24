وفاة 4 إماراتيين في حادث مروري مروع في السعودية

قتل أربعة إماراتيين بحادث مروري مروع عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي بين السعودية والإمارات وذكرت مصادرنا أن "الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل (السعودية) في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة، لكنه ظل متعثرا منذ أكثر ‏من 6 سنوات".