إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار
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إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار

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العرب اليوم - إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار

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طهران - العرب اليوم

 أعلنت إيران، مساء الجمعة، فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته بالمدار وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، على التلفزيون الرسمي، إن صاروخا أطلق إلى الفضاء فشل في وضع حمولته في المدار يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية فشل الصاروخ الإيراني الذي أطلقته طهران، أمس الخميس، في بلوغ السرعة الكافية لوضع 3 أقمار صناعية في المدار.

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إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار



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