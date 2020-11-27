محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا
آخر تحديث GMT19:17:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا

دونالد ترامب
واشنطن _ العرب اليوم

محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا



أخبار ذات صلة

GMT 18:31 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فرض حظر للتجوال في الناصرية جنوب العراق
العرب اليوم - فرض حظر للتجوال في الناصرية جنوب العراق

GMT 18:06 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تعيين اللواء عودة البطاط قائدا لشرطة ذي قار
العرب اليوم - تعيين اللواء عودة البطاط قائدا لشرطة ذي قار

GMT 18:01 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات بين أنصار الصدر ومتظاهرين في ذي قار
العرب اليوم - قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات بين أنصار الصدر ومتظاهرين في ذي قار

GMT 17:40 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية مقديشو
العرب اليوم - دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية مقديشو

GMT 17:18 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

النيابة العامة البلجيكية تطالب بسجن الدبلوماسي الإيراني أسدي 20 عاما
العرب اليوم - النيابة العامة البلجيكية تطالب بسجن الدبلوماسي الإيراني أسدي 20 عاما

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أطلت بواحدة من علامة "رالف لورين" تميّزت بألوانها الصاخبة

طُرق تنسيق "البدلة " بـ"التاي داي" بأسلوب جينيفر لوبيز

القاهرة ـ العرب اليوم

فرضت صيحة الـsweatsuit  - البدلة الرياضية - نفسها بقوّة خلال فترة العزل المنزلي في موسم الشتاء الماضي كما عادت نقشة التاي داي Tie-Dye بمزيج ألوانها المميّز لتزيّن الأزياء، أما النجمة جينيفير لوبيز فكررت تنسيق ال sweatsuit بنقشة التاي داي في عدد من إطلالاتها فبدت في كل مرّة عصريةّ، إليكن طرق تنسيق صيحة الـ sweatsuit نقشة التاي داي بأسلوب جينيفر لوبيز العصري: في أحدث إطلالة لها، إنتقلت جي لو إلى نيويورك برفقة عائلتها لقضاء العطلة. وللمناسبة قامت بتنسيق  الـ sweatsuit بنقشة التاي داي بدرجة ألوان الزهري الفاتح مع المعطف الفرو الميدي باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء شتويّ من ماركة UGG. وأنهت لوبيز الإطلالة بكمامة زهرية مزيّنة بالترتر كما حملت بيدها حقيبة كبيرة جلدية فيما نرى جينفير لوبيز على المسرح أو على السجادة الحمراء وهي متألقة بإطلالات جري...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:34 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان
العرب اليوم - حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان

GMT 02:47 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020

GMT 03:15 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها

GMT 03:11 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن
العرب اليوم - فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن

GMT 02:18 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص
العرب اليوم - شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص

GMT 02:49 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

شاهدي موديلات فساتين باللون الليلكي موضة خريف وشتاء 2021
العرب اليوم - شاهدي موديلات فساتين باللون الليلكي موضة خريف وشتاء 2021

GMT 03:18 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها

GMT 02:53 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على خطوات صناعة زينة شجرة كريسماس زجاجية
العرب اليوم - تعرفي على خطوات صناعة زينة شجرة كريسماس زجاجية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:22 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

فيسبوك تصدم مراقبي المحتوى بقرار "غريب"
العرب اليوم - فيسبوك تصدم مراقبي المحتوى بقرار "غريب"

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة في 2021
العرب اليوم - أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة في 2021

GMT 06:16 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة تعرّف عليها

GMT 01:22 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"أودي" تخطف الأنظار بسيارة جديدة تستهدف فئة الشباب
العرب اليوم - "أودي" تخطف الأنظار بسيارة جديدة تستهدف فئة الشباب

GMT 05:43 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أسعار ومواصفات سيارة "لكزس" الفارهة في السعودية ومصر
العرب اليوم - تعرّف على أسعار ومواصفات سيارة "لكزس" الفارهة في السعودية ومصر

GMT 03:28 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاؤل عراقي بعد مرور أقل من أسبوع افتتاح منفذ عرعر
العرب اليوم - تفاؤل عراقي بعد مرور أقل من أسبوع افتتاح منفذ عرعر

GMT 00:24 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر
العرب اليوم - "فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر

GMT 00:45 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل
العرب اليوم - مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل

GMT 00:55 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة ميغان ماركل راقية وكلاسيكية في يوم "أحد الذكرى"
العرب اليوم - إطلالة ميغان ماركل راقية وكلاسيكية في يوم "أحد الذكرى"

GMT 00:50 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أحدث موديلات المعطف الجلد موضة 2020 وأفكار اعتماده
العرب اليوم - تعرفي على أحدث موديلات المعطف الجلد موضة 2020 وأفكار اعتماده

GMT 00:49 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

طُرق تنسيق البنطال الجينز للمرأة بعد سن الخمسين
العرب اليوم - طُرق تنسيق البنطال الجينز للمرأة بعد سن الخمسين

GMT 10:08 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 04:24 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أبرز إطلالات النجمات العالميات بفساتين ميتاليكية
العرب اليوم - تعرفي على أبرز إطلالات النجمات العالميات بفساتين ميتاليكية

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 01:01 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أبرز إطلالات سيدة الولايات المتحدة الجديدة
العرب اليوم - تعرفي على أبرز إطلالات سيدة الولايات المتحدة الجديدة

GMT 00:43 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار تنسيق البدلات الرسمية من وحي إطلالات هيفاء وهبي
العرب اليوم - أفكار تنسيق البدلات الرسمية من وحي إطلالات هيفاء وهبي

GMT 03:44 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على طُرق تنسيق "الشورت" الجلد لموضة شتاء 2021
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تنسيق "الشورت" الجلد لموضة شتاء 2021

GMT 05:27 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أسباب استهلاك السيارة للوقود بكثرة وكيفية تجنبها
العرب اليوم - تعرّف على أسباب استهلاك السيارة للوقود بكثرة وكيفية تجنبها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab