بوادر تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا
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بوادر تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

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العرب اليوم - بوادر تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

سد النهضة الإثيوبي
أديس أبابا ـ العرب اليوم

نقلت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الخميس، عن مصدر قوله إن هناك "بوادر" حول تعثر الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا. وأوضح المصدر وفقا لما ذكرته الصحيفة المصرية، أن ملامح التعثر تدور حول التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى التعثر في تحديد المكونات الأساسية للاتفاق حول هذه القواعد رغم المرونة التي أبدتها القاهرة خلال جولات المفاوضات السابقة.

وأشار المصدر وفقا للصحيفة إلى أن مصر حاولت التوصل إلى تحديد آليات مرحلة ملء سد النهضة التي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية وتدابير مواجهة الجفاف الذي قد يتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد التشغيلية له. ونوه المصدر بأن التعثر شمل أيضا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة. وأكد أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

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بوادر تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا بوادر تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا



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