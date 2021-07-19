بايدن يؤكد للملك عبد الله الثاني أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن
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بايدن يؤكد للملك عبد الله الثاني أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن

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العرب اليوم - بايدن يؤكد للملك عبد الله الثاني أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الثاني، أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن.

يتبع...

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بايدن يؤكد للملك عبد الله الثاني أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن بايدن يؤكد للملك عبد الله الثاني أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن



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