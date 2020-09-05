مسؤول إسرائيلي يحذر من خسائر بشرية كبيرة بين العرب

حذر كبير المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، من أن السكان العرب في البلاد قد يتكبدون خسائر بشرية كبيرة جراء الوباء خلال الأسابيع القادمة وذكر مسؤول مكافحة تفشي كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور روني غامزو، أثناء اجتماع عقده اليوم مع زعماء المجتمعات العربية في مدينة دالية الكرمل، أن حصيلة الوفيات جراء الوباء في المجتمعات العربية قد ترتفع بالمئات خلال الأسابيع القادمة، إذا لم تتراجع وتيرة تفشي المرض

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الطبي توضيحه: "نسجل يوميا نحو 750 إصابة جديدة في المجتمعات العربية، وسيرتفع هذا الرقم إلى عتبة الـ800. وإذا افترضنا أن 0.5% أو 1% من هؤلاء المرضى سيدخلون المستشفى في حالة خطرة، وهذا ما يتماشى مع الإحصاءات، خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة، فماذا يعني ذلك؟ في البداية ستكون هناك أربع أو خمس وفيات يوميا، ثم سيبلغ الرقم عشرات أو حتى مئات الوفيات يوميا"