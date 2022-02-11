العثور على 3 قنابل قرب مُخيم للنازحين في عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن أنها عثرت على 3 قنابل قرب مخيم للنازحين في مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن. وذكر المركز الإعلامي للقوات أن العمليات المركزي لحزام عدن تلقت بلاغا أمس، بوجود جسم غريب في منطقة زهرة خليل بمديرية الشيخ عثمان، وتبين عند الفحص أنها "علبة بلاستيكية وضعت داخلها 3 قنابل مشرّكة" وأشار المركز إلى أن القوات تجري "تحقيقات مستمرة بكثافة لمعرفة ملابسات الواقعة من أجل التوصل لهوية الجناة والقبض عليهم".