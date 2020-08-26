المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر
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المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر

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العرب اليوم - المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر

فيروس كورونا في مصر - صورة أرشيفية
القاهرة - العرب اليوم

المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر

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المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر المتحدث باسم الحكومة المصرية يصرح قلقون من ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر



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