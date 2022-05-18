قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إنه سيعلن مدينة سرت وسط ليبيا مقرا لحكومته، بعد أن أجبرته اشتباكات على التخلي عن محاولته أمس لإقامة المقر في مدينة طرابلس. وأعلن فتحي باشاغا أنه اختار سرت، الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتقع في منتصف المسافة بين شرق ليبيا وغربها، لتكون رابطا بين الطرفين.