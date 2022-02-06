البحرية التونسية تنقذ 163 مهاجراً قبالة السواحل الشرقية

أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي، 163 مهاجراً، غالبيتهم من التونسيين وبينهم نساء وأطفال، قبالة السواحل الشرقية للبلاد، على ما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان "على إثر عملية مشتركة مع وحدات الحرس البحري قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر السبت بإنقاذ 163 مهاجراً غير شرعي (مغربي واحد و162 تونسياً) قبالة سواحل محافظة صفاقس" في وسط-شرق البلاد.