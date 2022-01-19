إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية

أفاد مصدر إعلامي في العراق باستهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بقنبلة يدوية. وذكر أن مجهولين استهدفوا مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بقنبلة يدوية في منطقة رحيماوه بمحافظة كركوك شمالي البلاد. وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات.