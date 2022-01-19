إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية
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إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية

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العرب اليوم - إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية

مجلس النواب العراقي
بغداد - العرب اليوم

أفاد مصدر إعلامي  في العراق باستهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بقنبلة يدوية. وذكر أن مجهولين استهدفوا مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بقنبلة يدوية في منطقة رحيماوه بمحافظة كركوك شمالي البلاد. وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات.

 

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إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية



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