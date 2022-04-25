استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا
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استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا

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العرب اليوم - استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا

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بغداد - العرب اليوم

أفاد مراسلنا في العراق، الاثنين، بتعرض معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد إلى استهداف بصاروخي كاتيوشا.

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استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا



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