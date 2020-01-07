الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى تركيا

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد غدا الأربعاء محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ويدشّن مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.