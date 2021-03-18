أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الخميس، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

ويأتي القرار في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.