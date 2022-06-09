الجيش الأميركي يُعلن وفاة 5 من جنوده في تحطم طائرة

أعلن الجيش الأمريكي مصرع 5 من مشاة البحرية في تحطم طائرة عسكرية بصحراء كاليفورنيا قرب حدود أريزونا وقال سلاح مشاة البحرية اليوم الخميس في بيان بعد يوم من الحادث، إن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وأنها تابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارين ولم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن سبب التحطم في بيان سلاح مشاة البحرية وسقطت الطائرة مساء الأربعاء أثناء التدريب في منطقة نائية في مقاطعة إمبريال بالقرب من مجتمع غلاميس وواجهت أوسبري وهي طائرة هجين وهليكوبتر انتقادات باعتبارها غير آمنة. وهذه الطائرة مصممة للإقلاع مثل المروحية وتدوير مراوحها إلى وضع أفقي والقيام برحلة بحرية وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه قبل تحطم الطائرة يوم الأربعاء، تسببت حوادث تحطم طائرات أوسبري في مقتل 46 شخصا.