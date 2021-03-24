مصر تفتتح قاعدة بحرية جديدة قرب الحدود الليبية قريباً

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال أيام، أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.ولفتت مصادر لـ"الشرق"، إلى قادة عرباً سيشاركون في حفل افتتاح القاعدة التي تقرر تسميتها "3 يوليو" وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح.