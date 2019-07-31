أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة
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أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة

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العرب اليوم - أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة

حمزة بن لادن
واشنطن - العرب اليوم

أفادت شبكة أن بي سي نيوز الأميركية، بأن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ووفقاً للعربية، لم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

ويُعتقد أن حمزة بن لادن قد ولد في عام 1989، وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996.

وفي أول مارس 2019، صرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها تتعهد بدفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن حمزة بن لادن، أحد أبناء أسامة بن لادن. وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد حمزة عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأميركية لوالده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة إيبت أباد الباكستانية.

وشكل مكان تواجد حمزة بن لادن محط تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن حمزة بن لادن نشر عبر الإنترنت منذ آب/أغسطس 2015 على الأقل رسائل صوتية دعا فيها المتطرفين في سوريا إلى التوحد.

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أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة



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