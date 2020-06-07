وزير الخارجية التونسي يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في ليبيا والجزائر والمغرب ومصر

تلقى وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية : الليبي محمد الطاهر سيالة، والجزائري صبري بوقادوم، والمغربي ناصر بوريطة، والمصري سامح شكري، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق أساسًا بالشأن الليبي.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم ، أن الوزير نور الدين الري جدد خلال هذه الاتصالات مواقف تونس الثابتة والداعمة للشعب الليبي ولمؤسسات دولته، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاتفاق السياسي بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.