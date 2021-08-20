دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى
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دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى

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العرب اليوم - دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى

أفغانستان دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى
أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت دولة الإمارات موافقتها على استضافة 5,000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأميركية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أميركية.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة. كما قامت دولة الإمارات أيضاً بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.
وأكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية أن هذه المبادرة تعد دليلا على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في أوقات الحاجة.
وقال في هذا الصدد :" تسعى دولة الإمارات على الدوام إلى الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدفع الجهود الرامية لمساعدة الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة."

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دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى دولة الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى



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