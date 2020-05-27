الجزائر تسجل 160 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار اليوم تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 8857 حالة.

وأوضح فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 623 وفاة.

وأشار الى تسجيل شفاء 211 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5129.