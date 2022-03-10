ماكرون يعلن سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع
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ماكرون يعلن سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع

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العرب اليوم - ماكرون يعلن سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع

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باريس - العرب اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ قرارات استراتيجية وتخويل المفوضية الأوروبية في مجالي الدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

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ماكرون يعلن سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع ماكرون يعلن سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع



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