قرار عاجل من مجلس الأمن حول أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا.وأفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين روسيتين نفذتا طلعات فوق بيلاروسيا، وسط تصاعد التوتر بين بولندا وبيلاروسيا بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن قاذفتين من طراز تي.يو-22 إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي لـ بيلاروسيا.

وألقى الكرملين،اليوم الأربعاء، باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية ويسعى لخنق بيلاروسيا بخططه لإغلاق جزء من الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء إحجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".