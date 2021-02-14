وزير الإعلام اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثي عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل
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وزير الإعلام اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثي عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل

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العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثي عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
صنعاء - العرب اليوم

 أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، أن تصعيد الحوثي لعملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل ومصرع المئات من قياداته وعناصره، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أدان أحمد مبارك بن عوض وزير الخارجية اليمنى استمرار استهداف الميليشيات الحوثية للمناطق المدنية في السعودية.  وقال وزير الخارجية اليمنى، إن الميليشيات الحوثية تخدم الأجندة الخارجية المشبوهة الساعية لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.  

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وزير الإعلام اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثي عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل وزير الإعلام اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثي عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل



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