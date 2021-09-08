سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية
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سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية

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العرب اليوم - سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية

سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

سقطت طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفاد به شهود عيان لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).ووقع الحادث داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض في منطقة الشقيلاب نحو الساعة الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا توقيت غرينتش)، ولم يصدر أي بيان رسمي أو تأكيد من أي جهة رسمية بشأن الحادث.

وقال شهود عيان لـ "سونا"، إن قوة عسكرية تضم جنود بزي سلاح البحرية السودانية، إضافة إلى قوات من الدفاع المدنيلا هرعوا إلى مكان الحادث الذي طوقته الشرطة ومنعت المواطنين من الاقتراب.وأبلغ سكان المنطقة الواقعة جنوبي الخرطوم، بسماع دوي ارتطام الطائرة بالماء، فيما لا تزال جهود معرفة مكان الطائرة وانتشال طاقمها جارية حتى اللحظة، بينما شوهدت مروحيات تحلق فوق المنطقة.

 

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سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل جنوبي العاصمة السودانية



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