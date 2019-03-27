رئيس البرلمان العراقي سيلتقي وزير الدفاع الأميركي في واشنطن

كشف مصدر برلماني عراقي في تصريح لـRT اليوم الأربعاء، عن وجود تنسيق لعقد لقاء بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ووزير الدفاع الأمريكي باترك شانهان.