إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
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إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

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العرب اليوم - إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

مخيم عين الحلوة
بيروت - العرب اليوم

أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت في المخيم عقب إطلاق النار، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

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إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان



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إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان



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