لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أن 5 من الحالات المسجلة لمقيمين، و6 حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ663 حالة.