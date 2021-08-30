تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية
آخر تحديث GMT19:31:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية

تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية
الجزائر - العرب اليوم

مددت الجزائر يوم الاثنين إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قرر جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة  بجائحة كورونا منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما،  ابتداء من الاثنين 30 أغسطس على مستوى 40 ولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة،  غرداية، عين تيموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي، مختار بني عباس، إن صالحي، إن قزام، تقرت،  جانت المغير، والمنيعة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية تمديد إجراءات الحجر الجزئي في الجزائر لمدة 15 يوماً على مستوى 40 ولاية



أخبار ذات صلة

GMT 13:59 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

قتلى بانفجار داخل معمل لتصنيع سخانات المياه في لبنان
العرب اليوم - قتلى بانفجار داخل معمل لتصنيع سخانات المياه في لبنان

GMT 12:32 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول
العرب اليوم - "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول

GMT 06:52 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان
العرب اليوم - الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان

GMT 06:44 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

"طالبان" تنتقد الولايات المتحدة لشنها هجوما في كابل دون إبلاغها أولا
العرب اليوم - "طالبان" تنتقد الولايات المتحدة لشنها هجوما في كابل دون إبلاغها أولا

GMT 19:42 2021 الأحد ,29 آب / أغسطس

الخارجية الليبية تؤكد أن اجتماع دول الجوار يهدف لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها العسكرية
العرب اليوم - الخارجية الليبية تؤكد أن اجتماع دول الجوار يهدف لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها العسكرية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بلقيس تتألق بجمبسوت أسود ومكياج ترابي في دبي

دبي - العرب اليوم

ظهرت الفنانة بلقيس بإطلالة مميزة خلال حفل مركز دبي التجاري، قاعة راشد، وكانت بمشاركة الفنانين سيف نبيل ومحمد عساف.وكانت ترتدي جمبسوت أسود مصمماً بقصة محتشمة وأكمام منفوخة وزُين بالترتر الفضي، للمسة عصرية مواكبة لأجواء الحفل.وسرحت شعرها بذيل الحصان المرتفع للشعر الناعم مع لف بسيط، ومكياج ترابي، وكتبت وشكرت كل من قام بالإشراف على إطلالتها المميزة. يُذكر أن الفنانة بلقيس تحب الغناء منذ طفولتها، فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت في سن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي، خصوصاً والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبو ظبي، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:27 2021 الأحد ,29 آب / أغسطس

تنسيقات لإطلالات مميزة بالجينز لا تبطل موضتها أبداً
العرب اليوم - تنسيقات لإطلالات مميزة بالجينز لا تبطل موضتها أبداً

GMT 07:17 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

حمام موسى بطور سيناء قبلة السياحة العلاجية في مصر
العرب اليوم - حمام موسى بطور سيناء قبلة السياحة العلاجية في مصر

GMT 12:14 2021 السبت ,28 آب / أغسطس

أحدث تصاميم خزائن الملابس الفخمة في غرف النوم
العرب اليوم - أحدث تصاميم خزائن الملابس الفخمة في غرف النوم

GMT 16:50 2021 السبت ,28 آب / أغسطس

قيس سعيّد يؤكد أن الجائحة السياسية مازالت قائمة في تونس
العرب اليوم - قيس سعيّد يؤكد أن الجائحة السياسية مازالت قائمة في تونس

GMT 17:42 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

نقيب الإعلاميين المصريين يؤكد أن مي حلمي ممنوعة من الظهور
العرب اليوم - نقيب الإعلاميين المصريين يؤكد أن مي حلمي ممنوعة من الظهور

GMT 13:14 2021 السبت ,28 آب / أغسطس

ترندات روّجت لها جنيفر لوبيز لخريف 2021
العرب اليوم - ترندات روّجت لها جنيفر لوبيز لخريف 2021

GMT 08:53 2021 الأحد ,29 آب / أغسطس

أفضل 4 أماكن سياحية في ايسلندا جديرة بالاستكشاف
العرب اليوم - أفضل 4 أماكن سياحية في ايسلندا جديرة بالاستكشاف

GMT 22:20 2021 الجمعة ,27 آب / أغسطس

أبرز طرق توظيف الفضي في ديكورات غرف نوم العروس
العرب اليوم - أبرز طرق توظيف الفضي في ديكورات غرف نوم العروس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:16 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

دراسة حديثة تحسم جدل العلاقة بين لقاح "فايزر" والتهاب القلب
العرب اليوم - دراسة حديثة تحسم جدل العلاقة بين لقاح "فايزر" والتهاب القلب

GMT 05:29 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

أطعمة تساعدك على قضاء ليلة نوم هادئة وسعيدة
العرب اليوم - أطعمة تساعدك على قضاء ليلة نوم هادئة وسعيدة

GMT 17:43 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن مواجهات نارية
العرب اليوم - قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن مواجهات نارية

GMT 15:46 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

شركة موديرنا تقدم طلب "الاستخدام الكامل" لإدارة الغذاء والدواء
العرب اليوم - شركة موديرنا تقدم طلب "الاستخدام الكامل" لإدارة الغذاء والدواء

GMT 08:43 2021 الإثنين ,23 آب / أغسطس

مفتي مصر يؤكد الحاجة لعلماء المال لإصدار فتوى بشأن "بتكوين"
العرب اليوم - مفتي مصر يؤكد الحاجة لعلماء المال لإصدار فتوى بشأن "بتكوين"

GMT 13:43 2021 الإثنين ,23 آب / أغسطس

"طالبان" تعلن تعيين حاجي إدريس قائماً بأعمال محافظ "المركزي" الأفغاني
العرب اليوم - "طالبان" تعلن تعيين حاجي إدريس قائماً بأعمال محافظ "المركزي" الأفغاني

GMT 18:41 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

حظوظ الإيطالي جورجينيو تتزايد للفوز بالكرة الذهبية بعد التتويج بجائزة الأفضل في أوروبا
العرب اليوم - حظوظ الإيطالي جورجينيو تتزايد للفوز بالكرة الذهبية بعد التتويج بجائزة الأفضل في أوروبا

GMT 17:58 2021 الخميس ,26 آب / أغسطس

الإيطالي جورجينيو يتحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا
العرب اليوم - الإيطالي جورجينيو يتحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

GMT 21:30 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

"بي إم دبليو IX5" الهيدروجينية ستنطلق من ميونخ لعشاق الطاقة الخضراء
العرب اليوم - "بي إم دبليو IX5" الهيدروجينية ستنطلق من ميونخ لعشاق الطاقة الخضراء

GMT 18:28 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

رنج روفر فيلار 2022 بإصدار "أوريك" الخاص والجديد مع العديد من التحديثات التقنية
العرب اليوم - رنج روفر فيلار 2022 بإصدار "أوريك" الخاص والجديد مع العديد من التحديثات التقنية

GMT 17:10 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

"أوبر" تختبر "نصر E70" أول سيارة كهربائية مصرية في الشارع
العرب اليوم - "أوبر" تختبر "نصر E70" أول سيارة كهربائية مصرية في الشارع

GMT 10:31 2021 الإثنين ,23 آب / أغسطس

صدام جديد بين الاتحاد المصري لكرة القدم وليفربول بسبب محمد صلاح
العرب اليوم - صدام جديد بين الاتحاد المصري لكرة القدم وليفربول بسبب محمد صلاح

GMT 10:07 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب
العرب اليوم - أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب

GMT 19:29 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

ديربي لندن ينتهي بانتصار تشيلسي على آرسنال بثنائية نظيفة في الدوري الإنكليزي
العرب اليوم - ديربي لندن ينتهي بانتصار تشيلسي على آرسنال بثنائية نظيفة في الدوري الإنكليزي

GMT 20:38 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

مصر والسعودية تخططان للتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030
العرب اليوم - مصر والسعودية تخططان للتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

GMT 17:22 2021 الأربعاء ,18 آب / أغسطس

وزير المالية الكويتي يقدم استقالته بسبب الإجراءات الجديدة للحكومة
العرب اليوم - وزير المالية الكويتي يقدم استقالته بسبب الإجراءات الجديدة للحكومة

GMT 13:01 2021 السبت ,14 آب / أغسطس

حاكم "مصرف لبنان" يؤكد أنه بريء من الفساد و لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
العرب اليوم - حاكم "مصرف لبنان" يؤكد أنه بريء من الفساد و لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab