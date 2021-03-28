مصرع العشرات وإنقاذ المئات بعد هجوم على بلدة في موزمبيق

ذكر متحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزمبيق، أن عشرات قتلوا في هجوم على بلدة بالما الشمالية هذا الأسبوع، بينهم سبعة لقوا حتفهم في كمين تعرض له موكب سياراتهم لدى محاولتهم الفرار.وقال المتحدث عمر سارانجا للصحفيين الأحد، إن مئات من السكان المحليين والأجانب أُنقذوا من البلدة الواقعة قرب مشاريع للغاز قيمتها 60 مليار دولار.