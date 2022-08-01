مصدر أمني عراقي ينفي اقتحام المتظاهرين لبيت نوري المالكي

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، اقتحام المتظاهرين لبيت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد. وقال المصدر، إن "المتظاهرين لم يصلوا بيت المالكي، ولا يوجد أي شيء بالقرب منه"، مؤكدا أن "مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل الإعلام غير صحيح".